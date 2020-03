Ruilbibliotheek voor kleine Bergense boekenwurmen

"Wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen ook in tijden van corona blijven lezen. Natuurlijk worden er allerlei digitale mogelijkheden aangeboden, maar we zien dat digitale middelen niet voor iedereen beschikbaar zijn", vertelt directrice Letty Dekker van de Lucebertschool in Bergen. "En iedereen moet kunnen lezen."

"Wij hebben een startpakket samengesteld met boeken van allerlei niveaus. En hebben aan de ouders en kinderen gevraagd om zoveel mogelijk boeken in te leveren." De bibliotheek is een zilverkleurige kast waarop met grote letters 'Bieb Lucebert' staat geschreven.

Openingstijden

In principe is de bieb doordeweeks geopend tussen 09:00 uur en 14:00 uur. "Maar soms zijn wij langer op school en kunnen de kinderen ook langer bij de bibliotheek terecht", vertelt Letty Dekker. Aan de vlag boven de biblotheek is uiteindelijk te zien of hij geopend is.

Er wordt enthousiast geareageerd op het initiatief. "Vanochtend zijn de eerste kinderen langsgekomen om een aantal leuke boeken op te halen en in te leveren. Natuurlijk wel met de nodige afstand."