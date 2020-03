Broeker Huis deelt de biervoorraad uit: "Mensen blij mee maken in deze barre tijden"

BROEK IN WATERLAND - Onder het motto 'gratis bier in Broek' deelt restaurant het Broeker Huis de biervoorraad gratis uit. Toen de eigenaar van het gesloten restaurant ontdekte dat het bier in de aangeslagen vaten het eind van de coronacrisis niet zou halen kon hij twee dingen doen: weggooien of uitdelen, een gemakkelijke keus.

NHnieuws

"Ik vond het zonde om het allemaal weg te gooien", zegt Jeppe van Rijssel van het Broeker Huis. Om horecaondernemers in deze moeilijke tijd een steuntje in de rug te bieden, mogen zij onaangeroerde fusten na de crisis omwisselen. Dat geldt echter niet voor fusten waar al uit getapt is, vertelt Van Rijssel. Eigen flesje meenemen Het nieuws over de uitdeelactie gaat als een lopend vuurtje door het dorp en is dan ook een groot succes. De een na de ander meldt zich om z'n lege petfles met schuimend gerstenat te laten voltappen. "Op deze manier kunnen we de mensen blij maken in deze barre tijden" besluit Van Rijssel.

