Jong ex-stel veroordeeld voor branden 't Zand: "Boosheid, wraak en verveling lijken redenen"

'T ZAND - Twee jongeren van 20 en 16 jaar zijn vorige week door de rechter veroordeeld voor een reeks autobranden in 't Zand in augustus en oktober van vorig jaar. De twee, destijds een stel, moet enkele maanden de jeugdgevangenis in, voor zover ze die tijd al niet al hebben uitgezeten. Een van hen leek de branden uit 'boosheid, wraak en verveling' te hebben aangestoken.