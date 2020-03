Texelse warenmarkt in Den Burg blijft voorlopig klein vanwege coronacrisis

DEN BURG - De warenmarkt op de Groeneplaats in Den Burg blijft vooralsnog in zijn huidige omvang en wordt de komende tijd nog niet uitgebreid. Normaal gesproken is de markt in de wintermaanden klein en komen er vanaf april meer kramen bij.

Als gevolg van de corona-crisis blijft de markt voorlopig zoals hij nu is, zo meldt onze mediapartner Texelse Courant. Volgens de gemeente zijn de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan dan ook beter na te leven en te controleren. Dan gaat het met name om het bewaren van de 1,5 meter afstand tot elkaar.

De warenmarkt is vanochtend gewoon doorgegaan. Markten worden landelijk beschouwd als een essentieel onderdeel in de voedselketen, waardoor ze over het algemeen door mogen blijven gaan mits de corona-maatregelen in acht worden genomen.

Vrijstelling

De veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft bij de noodverordening, die in verband met de coronacrisis van kracht is, ook een vrijstelling afgegeven voor het houden van markten. Voorwaarde is wel dat de kramen verspreid worden opgesteld, zodat de 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar kan worden gehandhaafd.

Voedsel dat vers wordt bereid voor consumptie mag volgens de verordening niet ter plaatse worden genuttigd. "Alleen afhaal is toegestaan."