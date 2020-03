Fotograaf Sytske brengt de bijzondere Texelse natuur bij je thuis

Op Facebook had Sytske zich verontschuldigd dat zij er wel op uit gaat en veel mensen thuis moeten blijven. "Ik heb geschreven dat het me spijt voor mensen die aan huis zijn gekluisterd en dat ik met ze meeleef. Maar ik ging altijd al op pad en de natuur in." Sytske kreeg veel positieve reacties op sociale media. "Mensen schreven: 'Blijf toch vooral de natuur in gaan en mooie foto's maken, daar genieten wij dan weer van'. Dat is goed om te horen en stimuleert me om door te gaan. Ik help er natuurlijk ook niemand mee om ook binnen te gaan zitten."

Sytske is de pensioenleeftijd inmiddels voorbij en is niet bang om ziek te worden. "Mijn man Adriaan en ik, we zijn met z'n tweetjes en in de natuur kom je bijna niemand tegen. Wij hebben het op Texel eigenlijk nog getroffen. Als je met je gezinnetje in een flatje in de stad zit is dat natuurlijk een heel ander verhaal", aldus Sytske.