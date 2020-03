Olympische Spelen vinden plaats in zomer 2021

Technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks is blij dat er duidelijkheid voor de olympische sporters is. "Zij kunnen nu weer gaan plannen. Een verschuiving naar het voorjaar zou voor wat betreft de weersomstandigheden mooi zijn geweest. Aan de andere kant, we bereiden ons al zeven jaar met Thermo Tokyo voor op de warmte straks in Tokio.”