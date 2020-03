Noord-Hollanders geschrokken van straaljagers boven provincie

Noord-Holland - Even na het middaguur zagen en hoorden veel mensen in de provincie twee straaljagers voorbij vliegen. Geen paniek, de luchtmacht laat weten dat het om een reguliere oefening gaat.

Het luchtruim is een stuk leger dan normaal vanwege de coronacrisis. Het viel de Noord-Hollanders dan ook meteen op toen er twee straaljagers over de provincie heen vlogen. Een woordvoorder van de luchtmacht laat aan NH Nieuws weten dat het om een reguliere oefening ging: "De straaljagers hebben geoefend boven zee en zijn toen langs de kust teruggevlogen."

De luchtmacht denkt dat het geluid van de straaljagers beter te horen was dan normaal omdat veel geluid ander vliegverkeer weggevallen is, daarnaast zijn er nu meer mensen thuis. De luchtmacht benadrukt op Twitter dat ze in heel het luchtruim mogen oefenen en dat het zullen communiveren als er echt iets aan de hand zou zijn.