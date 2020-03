Verwoestende brand in woonboerderij Burgerbrug ontstaan door open haard

BURGERBRUG - De verwoestende brand van gisteravond in een woonboerderij aan de Grote Sloot in Burgerbrug is ontstaan door een open haard die aan stond. Dat is volgens de politie gebleken uit onderzoek. Er raakte niemand gewond, maar de bewoners zitten voorlopig wel zonder huis want de woning is door de brand onbewoonbaar geworden.