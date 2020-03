Schade na brand in kelderbox van flatgebouw in Beverwijk

BEVERWIJK - In een kelderbox van een appartementencomplex aan de Dumontstraat in Beverwijk heeft vanochtend korte tijd brand gewoed. Het vuur was snel onder controle, maar richtte wel veel schade aan.

De brand in de box brak rond 10.45 uur uit. Al vrij snel stond het trappenhuis vol met rook.

Volgens een woordvoerder was de brandweer in de buurt vanwege een andere melding. "Daardoor waren ze snel ter plaatse en is binnen tien minuten het sein brand meester gegeven."

Schade

De rook is uit het complex gehaald. Niemand raakte gewond. Wel is de schade aan de spullen in de kelderbox groot. "Salvage zal daarmee helpen", aldus de brandweerwoordvoerder.