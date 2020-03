Docenten Michiel de Ruyterschool: "Lieve kinderen wij missen jullie"

Het is een idee van docente Wietske Tijssen die het weer heeft overgenomen van haar nichtje, die lerares is op een school in Lelystad. Wietske vertelt dat ze van sommige leerlingen al leuke reacties heeft gekregen: "Ik zat toevallig net een leerling aan de telefoon te helpen met een som en die zei, ik zag vanochtend die letters hangen! Dat was echt zo leuk om te horen," vertelt Wietske.

De scholieren beginnen de school en hun docenten ook wel een beetje te missen, zegt Wietske: "Ze komen vaak nog even naar het schoolplein om door het raam heen te kijken. Of ze brengen taart voor de docenten mee."

"We missen de kinderen heel erg," vervolgt ze: "Het is heel vervreemdend hoor, in de school rond te lopen zonder de kinderen, heel gek!"

Wietske zelf probeert nog regelmatig naar school te gaan om in ieder geval het dagelijkse ritme vast te houden maar wennen doet het nooit: "Ik wil eigenlijk niet aan deze situatie wennen, ik wil dat het zo snel mogelijk weer verandert!"