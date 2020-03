Amsterdam én Rotterdam proberen marathonloper Butter binnen te halen

CASTRICUM - In welke marathon gaat marathonloper Michel Butter proberen te voldoen aan de kwalificatie-eis voor de Olympische Spelen? De atleet van Team Distance Runners heeft zowel van Amsterdam als Rotterdam een aanbieding voor dit najaar gekregen. Deelname aan een buitenlandse marathon is evenmin uitgesloten.

Ervan uitgaande dat er in het najaar weer 'normaal' gesport kan worden, is deelname aan een buitenlandse marathon ook een optie. "We kunnen kijken naar een Major Marathon en met een top-acht klassering aan de eisen voldoen. Het voordeel van Berlijn is dat het een heel snel parcours heeft. Daar verdient hij dan minder geld, maar het sportieve gaat boven het geld."

Extra kans

Doordat de Olympische Spelen één jaar zijn uitgesteld, heeft Butter meer tijd om zich voor te bereiden. Hartensveld: "We kunnen weer in alle rust opbouwen en nieuwe mooie doelen stellen. Hij heeft een extra kans om zich te kwalificeren, want hij kan in het voorjaar ook nog een marathon lopen. Toch heb ik tegen Michel gezegd dat hij dit najaar moet zien alsof hij zijn laatste kans heeft om aan de eis te voldoen."

Om naar de Olympische Spelen te mogen, moet een Nederlandse marathonloper een tijd onder de 2 uur 11 minuten en 30 seconden lopen of in een World Major Marathon bij de eerste acht lopers finishen. Butter liep in 2012 in Amsterdam een tijd van 2.09.58. Hij eindigde zowel in de Major Marathon van Boston (2012) als die in New York (2017) bij de beste acht lopers.