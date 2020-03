Haarlemse illustrator Eric Coolen deelt gratis kleurplaten uit: "Dan wordt het thuisblijven leuker"

HAARLEM - Loutje die in de elleboog niest, de Haarlemse Kenau die ten strijde gaat tegen het coronavirus. Illustrator Eric Coolen schudt de ene na de andere tekening uit de mouw, die via zijn website gratis gedownload kunnen worden. Om corona-verveling tegen te gaan, kunnen deze zogenaamde 'binnenblijf-kleurplaten' ingekleurd worden. En er wordt per maand een winnaar gekozen.