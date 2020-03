Scholen Zaanstreek Waterland waarschijnlijk langer dicht

ZAANSTAD - "Het is nog niet zeker maar we verwachten dat de scholen tot de mei vakantie gesloten blijven, dan zijn we vijf weken verder." Aan het woord is Rien Spies van Agora een stichting met 24 basisscholen in Zaanstreeek Waterland. Scholen zullen dus nog even doorgaan met het geven van digitale lessen.