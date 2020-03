Afsluiting Markerwaardweg (N240) tussen Almereweg en Zwaagdijk tot en met 6 april

MEDEMBLIK/ZWAAGDIJK - Tot en met 6 april worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Markerwaardweg (N240) tussen Medemblik en Zwaagdijk. Op diverse locaties in de weg is scheurvorming in het asfalt geconstateerd. Om het herstelwerk veilig en zo snel mogelijk uit te voeren, wordt de Markerwaardweg tussen de aansluitingen met de Almereweg en Zwaagdijk volledig afgelsoten voor verkeer.