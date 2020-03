Doorstart van Heemsteedse markt in afgeslankte vorm

HEEMSTEDE - De Heemsteedse weekmarkt gaat deze week toch door. Vorige week werd de markt afgelast in verband met de aangescherpte corona-maatregelen. Nu heeft de gemeente oplossingen bedacht waardoor bezoekers wel anderhalve meter afstand kunnen houden.

Volgens de gemeente kunnen de kraamhouders en de bezoekers wel de afstand van 1,5 meter naleven. Handhaving via de aangescherpte noodverordening zal toezien.

De drukbezochte markt elke woensdag op de Valkenburgerlaan wordt nu in afgeslankte vorm opgesteld. In plaats van twee rijen kramen staat er nu maar één rij. De bloemen- en plantenstallen komen op één plek te staan, op het Raadhuisplein.

Corona in Noord-Holland

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier