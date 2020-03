Inbrekers slaan toe bij Museum Singer in Laren: mogelijk kunst gestolen

LAREN - Inbrekers hebben vannacht hun slag geslagen in het Singer Museum in Laren. Wat ze precies hebben buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie kan daar nog geen mededelingen over doen.

Inter Visual Studio/Judith van Dijkhuizen

Museum Singer Laren is momenteel gesloten vanwege het coronavirus. De inbrekers sloegen vannacht rond 3.15 uur toe. Ze kwamen binnen door onder meer de glazen voordeur te forceren. Volgens ooggetuigen is ook een deur in het museum zelf kapot.

Het museum zelf geeft vanmiddag om 15.00 uur een persconferentie over de inbraak. Deze zal te volgen zijn via NH Gooi en NH Nieuws.

De politie doet vanochtend volop buurtonderzoek in Laren. Getuigen van de inbraak of andere mensen die meer weten, worden opgeroepen zich te melden. In het museum hangen onder meer werken van Jan Toorop, Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. De hele collectie van het Singer Museum telt zeker 3.000 kunstwerken. Eerdere roof Het is niet voor het eerst dat het Larense museum doelwit is van inbrekers. In januari 2007 was er zelfs een grote kunstroof. Toen werden uit de museumtuin zeven beelden gestolen, waaronder een afgietsel van het beeld De Denker van Rodin. Dat werd later zwaar verminkt teruggevonden.