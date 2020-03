IJmond Illustrator Eric deelt gratis kleurplaten uit: "Dan wordt het thuisblijven leuker"

IJMOND - Altijd al de haven van IJmuiden of het vooraanzicht van Tata Steel willen kleuren? Dit is je kans! Om corona-verveling tegen te gaan heeft illustrator Eric Coolen namelijk een idee bedacht. De Haarlemmer maakt zogenaamde thuisblijfkleurplaten, die gratis via zijn website verkrijgbaar zijn.

"Tijdens deze crisisperiode leek het mij wel leuk om het thuis blijven iets leuker te kunnen maken", zegt Coolen. "En als kind was ik gek op kleuren, dus dat was de overweging." In de collectie zitten uiteraard kleurplaten uit Haarlem, maar sinds kort zijn er ook taferelen uit de IJmond bijgekomen, zoals bijvoorbeeld IJmuiden, Santpoort en Wijk aan Zee. Naast het beschikbaar stellen van de kleurplaten is de tekenaar ook een maandelijkse wedstrijd begonnen.

Quote "Ze heeft niet alleen gekleurd, maar ook met glitters gewerkt. Prachtig." Eric Coolen

"We roepen mensen op om hun mooiste kleurplaat in te zenden en mijn vrouw en ik kiezen dan de mooiste uit. Kijk, deze kleurplaat van Anouk is de winnaar van deze maand. Ze heeft niet alleen gekleurd maar ook met glitters gewerkt. Prachtig."

De tekening van winnaar Anouk

Tot slot heeft Coolen voor iedereen nog een belangrijke boodschap. "Onthoud tijdens deze periode: blijf zoveel mogelijk binnen. En als je naar buiten gaat houdt dan anderhalve meter afstand. Hamster niet tijdens het boodschappen. Samen strijden we tegen het coronavirus." Zelf ook aan de slag? De kleurplaten zijn hier te vinden.