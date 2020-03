Muzikanten lijden onder coronacrisis: "Het kost mij gewoon duizenden euro's"

"Ik zat middenin een theatertour met OG3NE. De band bestaande uit de drie zussen Lisa, Amy en Shelley. We hadden nog veertien voorstellingen gepland staan, die zijn allemaal gecanceld", vertelt sessiemuzikant en muzikaal leider Bas Uijtdewilligen. "Hopelijk worden alle shows later in het jaar ingehaald."

Naast de concerten met OG3NE had Bas nog enkele andere optredens gepland staan. Een optreden in Ahoy met Charly Luske, twee in Ziggodome met Tino Martin en nog wat losse opdrachten. Ook werkt Bas nog voor The Voice Of Holland. "Hoogstwaarschijnlijk liggen de werkzaamheden daar voor mij ook stil."

Artiance

Bas zijn carrière begon enkele jaren geleden in Alkmaar. "Ik zat bij Artiance, het Centrum voor de Kunsten in Alkmaar, op Keyboardles", vertelt Bas Uijtdewilligen. "Na mijn tijd op het conservatorium keerde ik terug en ging daar werken als docent." In totaal heeft Bas tien jaar lesgegeven bij Artiance."

Thuiswerken

Thuiswerken is voor Bas vrijwel onmogelijk. "Ik geef nog wel les op het conservatorium in Haarlem. Dat doe ik gewoon vanuit huis, maar verder ligt alles stil. Mijn grootste inkomens komen uit de evenementen, die vallen nu weg. Het kost mij gewoon duizenden euro's."

Dat de situatie snel verandert, ziet Bas voorlopig niet gebeuren. "Als alle maatregelen tot 1 juni duren, dan denk ik niet dat mensen opeens massaal kaartjes gaan kopen voor de periode na 1 juni."

Compensatie

Inmiddels heeft Bas via de gemeente wel compensatie aangevraagd voor de inkomsten die hij nu misloopt. "Maar je weet nooit wat je ervan kunt verwachten."