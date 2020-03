Astrid uit Schagen maakt 'social-distancing'- truien voor het goede doel

SCHAGEN - Astrid Straathof uit Schagen is een initiatief gestart om geld op te halen voor kinderen die geen of weinig speelgoed hebben. Ze heeft zelf truien ontworpen met teksten erop om bewustzijn te creeëren: "#AFSTAND"

"Het zijn hele lekkere truien!" vertelt Astrid aan de telefoon. Vorige week schoot haar een idee te binnen: ze is truien gaan ontwerpen en verkopen om geld op te halen voor kinderen die het minder hebben. Van de opbrengst maakt Astrid goed gevulde speelgoedpakketten. De gemeente gaat helpen met het vinden van de juiste adressen.

Astrid plaatste de actie in de Facebookgroep "Je bent Schagernees als" en kreeg meteen veel reacties. In deze groep is Astrid dan ook geen onbekende: "Ik wil iets doen voor mensen die het minder hebben dan wij en bedenk vaker acties om mensen te helpen."

De teksten op de truien had Astrid ergens anders al gezien, maar die truien waren lastig te bestellen en moesten vanuit Amerika komen. Hier heeft ze haar eigen draai aan gegeven en kwam op de teksten "I ♥ afstand", "#AFSTAND" en "I ♥ social distancing".