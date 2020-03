Eerste ZaanPride verplaatst naar augustus

ZAANDAM - Vanwege het c oronavirus heeft de organisatie van de Zaanpride het evenement verplaatst naar augustus. Het evenement vindt dit jaar voor de eerste keer plaats.

De nieuwe datum van de Regenboogparade en het aansluitende evenement is op 22 augustus. De Zaanse Regenboogweek is ingekort en loopt van 19 tot 23 augustus.

De Zaanse Regenboogweek zou 13 tot 20 juni plaatsvinden en de ZaanPride wordt gezien als de afsluiting. De organisatie heeft ervoor gekozen het evement te verplaatsen omdat het door de verspreiding van het coronavirus niet haalbaar is de juiste voorbereidingen te treffen.

Corona in Noord-Holland

