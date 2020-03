Gemeente Amsterdam stelt ruim 3000 laptops ter beschikking voor thuisonderwijs

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam stelt 3250 laptops en 450 wifi-hotspots beschikbaar voor leerlingen die thuis niet beschikken over de juiste middelen om onderwijs op afstand te volgen. Met deze noodmaatregel wil wethouder Marjolein Moorman kansenongelijkheid tegengaan en voorkomen dat kinderen extra achterstanden oplopen.

flickr.com

Zolang de scholen gesloten blijven, mogen de leerlingen die dat nodig hebben gebruikmaken van de laptops en hotspots. Vandaag worden de laptops verspreid. Per gezin is er maximaal één computer beschikbaar. Goed initiatief Een van de scholen waarop veel leerlingen zitten die gebaat zijn bij deze noodmaatregel, is basisschool De Regenboog in Amsterdam-Zuidoost. Rob Schimmel, directeur van de school, is dan ook erg blij met het besluit van de gemeente. "Ik vind het een goed initiatief", vertelt hij. "Op onze school komen er zo'n dertig à veertig leerlingen voor in aanmerking. Vooral voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 is het belangrijk dat ze nu op een laptop kunnen werken."

Quote "Voor mijn school, met 460 leerlingen, zijn zeven computers aangevraagd. Ik vraag me of of dat genoeg is" JAN BAKKER, DIRECTEUR BASISSCHOOL ST. JAN

Maar Jan Bakker, directeur van basisschool St. Jan in Amsterdam West, laat weten dat 3250 laptops misschien niet voldoende zijn. "Ik vraag me af waar deze schattingen op gebaseerd zijn. Voor mijn school, met 460 leerlingen, heb ik zeven computers aangevraagd. Ik vraag me af of dat genoeg is." Niet genoeg "Nee, 3250 laptops is inderdaad niet genoeg", erkent wethouder Moorman meteen als de zorgen van Bakker aan haar worden voorgelegd. "Dat aantal is gebaseerd op een inventarisatie van begin vorige week." Aan het einde van de week bleek het al om 5500 leerlingen te gaan, stelt de wethouder. "Toch moesten we aan het begin van de week al een bestelling doen, zodat er zo snel mogelijk mee begonnen kan worden. We gaan nu met de scholen kijken hoe groot het tekort precies en hoe we zo snel mogelijk aan deze extra apparaten kunnen komen." Volgens haar zijn scholen zelf ook bezig en lopen er daarnaast een paar particuliere initiatieven.

Quote "Ik heb niet de illusie dat alle problemen hiermee zijn opgelost." MARJOLEIN MOORMAN, WETHOUDER ONDERWIJS Amsterdam