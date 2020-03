Online escaperoom groot succes: "Ik denk dat Mark Rutte blij mag zijn"

Voor de crisis was Geraldine Macqueron uit Westzaan druk bezig met haar vier escaperooms in Amsterdam. Door de maatregelen moest ze de deuren sluiten. Ze bleef niet bij de pakken neerzitten, maar wilde een positieve flow aan deze situatie geven. Met zeventien andere escaperoom-eigenaren bedacht ze een online variant. "Ik denk dat Mark Rutte blij mag zijn, want veel mensen zijn binnen gebleven om te puzzelen."

Één van de spelers zijn Mischa en Angela Koek uit Purmerend. Zij zaten afgelopen dagen heel wat uurtjes achter de laptop. Druk bezig om codes te kraken en puzzels op te lossen. "Het is een leuk tijdverdrijf in deze crisis. Anders kijken we weer naar een filmpje of naar de tv."

De online escaperoom heet 'De verloren herinnering' en is gratis te spelen.