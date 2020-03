Rust op de Hilversumse heide: "Iedereen houdt zich aan de regels"

HILVERSUM - In tegenstelling tot vorige week was het vandaag rustig op de Hilversume hei. "Iedereen houdt zich aan de regels. Het was niet overdreven druk. De parkeerplaatsen waren misschien wat drukker dan normaal, maar ook daar houdt men afstand", aldus boswachter Mirjam de Hiep.

Samen met onder andere de bereden politie surveilleerde ze vandaag op de Hilversumse hei. "Er geldt op dit moment een noodverodering in dit gebied. Daarom zijn wij hier aanwezig. Vandaag ben ik blij om te zien dat er weinig mensen zijn. Mensen pakken denk ik hun verantwoordelijkheid. Dat is hartstikke fijn om te zien", aldus politieagent Joris van de bereden politie.

Corona in 't Gooi'

