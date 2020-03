Rondvliegend plastic bouwafval in Amstelveen

AMSTELVEEN - Omwonenden van enkele flats en woningen in de wijk Groenelaan in Amstelveen zagen vandaag grote stukken plastic voorbij vliegen door de harde wind. Het plastic is afkomstig van het dak van twee van de flats, waar bouwwerkzaamheden plaatsvinden.

RTV Amstelveen

Het bouwafval is grotendeels in de sloot achter de flats en in enkele hoge bomen beland, schrijft mediapartner RTV Amstelveen. Buurtbewoners winden zich op over de troep in hun wijk. “De bomen hangen vol, het ligt door de hele wijk. Ook helemaal in onze tuin en kijk, zelfs daar bij de Punter.” Twee buurtbewoners die langs de flats aan het wandelen waren, besloten om contact met het bouwbedrijf te zoeken, zodat zij de troep komen opruimen.

RTV Amstelveen