Haarlemmermeer Het is rustig, ook al schijnt de zon: "Je hebt steeds minder contact met elkaar"

In Aalsmeer vind je op een zonnige lentedag vaak veel mensen die een rondje gaan wandelen, fietsen of hardlopen. Vandaag was dat wel anders: Bijna niemand begaf zich in de stralende zon. Voor Jan Melman alleen maar goed: hij zit veel binnen en kan nu ongestoord een rondje wandelen.

Ook de Aalsmeerse watersporters kunnen nog genieten. Anderhalve meter heh jongens!

"Hier is het rustig genoeg. Je kan voldoende afstand van elkaar houden maar ik denk dat het in steden heel moeilijk is.", aldus de wat oudere levensgenieter. Hij is niet de enige die zich vermaakt door even een frisse neus te halen maar zo rustig ziet hij het niet vaak. Ook het alledaagse leven van Jan ziet er nu heel anders uit. "Je hebt steeds minder contact met elkaar terwijl er aan de andere kant steeds meer mensen zijn die toch graag contact hebben, maar dat heb je niet." Een harde realiteit die de meesten van ons op dit moment ervaren.

