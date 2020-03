Keeper FC Volendam trappelt van ongeduld: "Mis voetbal enorm"

De spelers van FC Volendam houden veel contact met elkaar via de groepsapp door elkaar filmpjes te sturen. Bakker zocht een rustig veldje in Jisp op. "Ik probeer gewoon fit te blijven door veel hard te lopen en nog steeds keeperstrainingen te doen om toch dat balgevoel te houden."

Als de stand in de eerste divisie blijft zoals die nu is, zou FC Volendam als nummer drie naast directe promotie grijpen. "Dat zou voor ons hartstikke zuur zijn", zegt de doelman. "Voor ons is het te hopen dat er een oplossing komt, om toch nog promotie af te dwingen."

Het is - net als voor alle andere sporters - afwachten wanneer er weer gevoetbald kan worden. Als dat de eerste wedstrijden zonder publiek is, kan Bakker daar mee leven. "Het liefst speel je met publiek, we hebben dit seizoen fantastisch publiek in thuis- en uitwedstrijden. Maar als het om veiligheidsredenen niet gaat, dan maar zonder."