Swim to Fight Cancer Haarlem dit jaar afgelast

HAARLEM - Swim to Fight Cancer, dat 6 september zou worden gehouden in Haarlem, is dit jaar afgelast. De organisatie laat op haar website weten dat nu het coronavirus heerst, "het actief werven voor ons doel momenteel niet gepast voelt."

"Haarlemmers hebben duidelijk, en begrijpelijk, hele andere dingen aan hun hoofd", schrijft de organisatie van Swim to Fight Cancer Haarlem. "Voor eenieder zal de focus nu liggen op gezond blijven en hoe we ná de Corona pandemie weer alles op de rit gaan krijgen."

Corona in Haarlem

