Nieuwe Groen Geel-trainer speelde alleen bij TOP: "Een hele andere wereld"

WORMER - Oud-korfballer Daniël Harmzen (rechts op de foto) is aangesteld als trainer van Groen Geel voor komend seizoen. Hij kwam tijdens zijn loopbaan alleen voor TOP uit Sassenheim in actie.

Het contact tussen de 34-jarige Sassenheimer en Groen Geel werd een aantal weken geleden gelegd. "In het begin was het vooral aftasten, maar de gesprekken waren plezierig", vertelt Harmzen aan NH Sport. "Door alles wat er op dit moment gebeurt, was het lastig om elkaar in de ogen te kijken. Het was daardoor ook moeilijk om spelers of andere mensen binnen de club persoonlijk te spreken. Door de crisis is het een beetje vertraagd, maar we zijn er uiteindelijk uitgekomen."

Harmzen gaat dus van Sassenheim richting Noord-Holland. Lachend: "Dat is een hele andere wereld. Ik heb natuurlijk altijd bij TOP gespeeld. Het is voor mij heel bijzonder om in een andere keuken te gaan kijken."

Ervaring op senioren-niveau heeft Harmzen nog niet. "Ik heb gedurende mijn spelerscarrière jeugdteams getraind. In het verleden heb ik een aantal jaar de A1 bij TOP onder mijn hoede gehad. Als je zelf Korfbal League speelt, is dat lastig te combineren met trainerswerk. Dit seizoen heb ik de B1 met plezier getraind."

De oud-korfballer speelde bij TOP tien jaar op het hoogste niveau. "Ik weet dus hoe het er aan toe gaat. Daarnaast ben ik relatief jong, dus ik denk dat ik mij redelijk kan verplaatsen in de spelers. Ik wil ze zelf leren nadenken en beslissingen laten nemen op de cruciale momenten. Dat klinkt lastig en ontastbaar, maar dat bepaalt wel of je wedstrijden wint."

Korfbal League

Op dit moment is het onzeker of de Korbal League nog wordt hervat vanwege de coronacrisis. "Ik ben geen medicus. Ik kan dus niet inschatten hoe de situatie over een aantal weken of maanden is", oordeelt Harmzen. "Overige sportbonden hebben al besloten om de competitie te schrappen. Ik denk persoonlijk dat het niet haalbaar is. Je kan van spelers niet verwachten dat ze eind juni of begin juli de competitie af gaan maken."

Harmzen heeft met Groen Geel overleg gehad over eventuele degradatie. De club staat negende, normaliter worden er playdown-wedstrijden gespeeld. "Als de spelersgroep grotendeels hetzelfde blijft, heeft dat geen consequenties. De belangrijkste doelstelling is dat we erin blijven. Dat is wel een beetje scorebordjournalistiek."