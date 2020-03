Voedselbank IJmond-Noord betaalt cadeaubonnen uit eigen zak: "De spaarpot raakt leeg, maar de crisis is nog niet voorbij"

IJMOND - Nu veel van de vrijwilligers thuiszitten, de aanvoer van vers eten terugloopt en de distibutie is gestopt, heeft de voedselbank IJmond-Noord iets anders moeten bedenken. Klanten van de voedselbank krijgen cadeaubonnen om uit te geven in de supermarkt. De voedselbank zamelt daarom tijdelijk geld in, in plaats van voedsel.

NH Nieuws/ Anne Klijnstra

De komende periode zal de voedselbank cadeaubonnen uitdelen, dat wordt op dit moment uit eigen zak betaald. Hoewel de spaarpot snel leeg raakt, is de coronacrisis nog niet voorbij. Kwetsbare gezinnen zullen de komende tijd waarschijnlijk afhankelijk blijven van de bonnen omdat met name het aanbod van vers voedsel teruggelopen is. In een noodoproep vraagt de voedselbank financiële steun. Zoals het er nu naar uit ziet kan de voedselbank nog ongeveer drie weken cadeaubonnen aan klanten geven, maar dit is waarschijnlijk niet lang genoeg. De voedselbank laat weten dat een gemiddeld gezin drie dagen gezond kan eten van 25 euro.