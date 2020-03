Andries Jonker: houd optie uitspelen competitie open

VELSEN-ZUID - Andries Jonker houdt nog steeds de hoop dat de voetbalcompetities kunnen worden uitgespeeld. De trainer van Telstar zegt tegen NH Sport dat er wat hem betreft niet te snel besloten moet worden om het seizoen te bevriezen: "Zolang er hoop is dat we over een aantal weken kunnen gaan voetballen, vind ik dat we de deur open moeten houden."

"Ik hoor nu mensen zeggen dat ze duidelijkheid willen: desnoods spelen we niet meer", aldus de voormalig assistent-trainer van Louis van Gaal. "Ik zit daar wat anders in. Laten we hopen dat deze coronacrisis in Nederland snel onder controle is en dat we over kunnen gaan tot de orde van de dag. Ik hoop van harte dat de beleidsbepalers de deur openhouden en niet uitsluiten dat we bijvoorbeeld in juni weer gaan voetballen. Het zou kunnen, als je die deur nu al dichtdoet dan gaat het niet gebeuren."

Contracten

Een dezer dagen brengt Telstar naar buiten van welke spelers het contract niet verlengd wordt. Voor 1 april moeten clubs duidelijkheid geven naar spelers waarvan het contract afloopt. Als dat niet gebeurt wordt het contract tegen dezelfde voorwaarden verlengd. Jonker wil nu nog niet naar buiten brengen van welke spelers hij afscheid neemt, maar: "Dat is allemaal afgehandeld inmiddels. Het was natuurlijk vervelend om dat telefonisch te doen. Ik doe dat veel liever in een persoonlijk gesprek, face to face. Dat is nu eenmaal onmogelijk in deze fase en niet verstandig."