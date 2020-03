Broekers zingen: "Blijf 1 kroko uit mijn toko"

BROEK IN WATERLAND - In Broek in Waterland waren al whatsappgroepen opgericht, coronajournaals gemaakt en krokodillen gestoepkrijt, vanmorgen kwam daar ook nog een lekker nummer bij. In het nummer '1 kroko' roepen de Noapraters op 1 kroko afstand van elkaar te houden.

Remon de Jong, één van de zangers, vertelt dat ze heel veel lol hebben gehad bij het maken van de videoclip, maar dat het ook om een serieuze boodschap draait: "We zagen dat niet iedereen anderhalve meter afstand van elkaar houdt, daarom verspreiden we de boodschap nu wat steviger."

In Broek in Waterland is veel actie ondernomen sinds de uitbraak van het coronavirus. Remon vertelt dat er whatsappgroepen zijn opgericht om straten en buurten met elkaar te verbinden: "Als het straks echt nodig is, dan zijn we er voor elkaar en kun je hulp aanbieden of vragen in zo'n whatsappgroep."

Naast dit vrolijke nummer is er ook regelmatig een 'Broeker corona-update' te vinden op Facebook. Dit is een soort journaal waarin Frank Evenblij op pad gaat met de opblaaskrokodil. "De opblaaskrokodil is voor kinderen een heel duidelijke manier om anderhalve meter uit te beelden." zegt Remon.

Door deze intitiatieven wordt de verbondenheid tussen de broekers goed zichtbaar.