Telstar verdient nu alleen nog geld omdat de zon schijnt

Commercieel directeur Steef Hammerstein laat in een interview met de Volkskrant weten blij te zijn met de vorig jaar geïnstalleerde zonnepanelen. "De hele week schijnt de zon al. De panelen leveren ongeveer 25.000 euro per jaar op en dat is het enige waar we nu nog wat aan verdienen."

"De hele week schijnt de zon al. De panelen leveren ongeveer 25.000 euro per jaar op en dat is het enige waar we nu nog wat aan verdienen"

Door het uitstellen van de competitiewedstrijd tegen FC Dordrecht is de club ongeveer 25000 euro aan inkomsten misgelopen. Een topwedstrijd tegen bijvoorbeeld de Graafschap levert Telstar zelfs 20.000 euro aan kaartverkoop op en nog eens 25.000 euro aan de verkoop van eten en drinken rondom de wedstrijd. Ook mist de club de inkomsten van de businessclub die rondom een duel altijd een diner organiseert.

Salarissen

Telstar heeft afgelopen week wel gewoon de salarissen van de spelers, technisch staf en overige medewerkers over de maand maart betaald. Of dat eind april ook gaat lukken is nog maar de vraag. De club probeert kosten te besparen en hoopt dat het van de gemeente Velsen de huur van het stadion later mag betalen, of dat er zelfs een deel wordt kwijtgescholden omdat het stadion nu niet gebruikt wordt. De gemeente hoopt komende week meer duidelijkheid te geven over het verzoek.

De club heeft ook voor alle medewerkers werktijdverkorting aangevraagd: "We weten alleen nog niet of we er als voetbalclub voor in aanmerking komen. Anders hebben we echt een groot probleem", aldus Hammerstein die de club bestuurt vanuit zijn tuinhuisje onder de rook van het stadion.