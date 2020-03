Grote brand in Vondelparkbuurt Amsterdam

AMSTERDAM - Op het dak van een woning in de Vondelparkbuurt in Amsterdam is vanavond een grote brand uitgebroken. De brand is inmiddels geblust.

Op foto's is te zien hoe metershoge vlammen uit het dak van het pand slaan. De brand lijkt dan ook te woeden op de bovenste etage. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en agenten hebben de straat afgezet. Ook is er een ambulance aanwezig. Een persoon is nagekeken in verband met eventuele rookinhalatie. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.