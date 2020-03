Berenjacht groot succes in IJmuiden

IJMUIDEN - Wie de komende tijd door IJmuiden loopt zou zo maar een knuffelbeertje kunnen zien hangen aan bijvoorbeeld de balustrade of achter een raam. En dat is niet zonder reden, want het is een gecoördineerde actie.

"Het is een trend die is overgewaaid uit België en Australië", zegt Merel Hobbelen, initiatiefnemer van de actie in IJmuiden. "Het is de bedoeling dat mensen knuffelberen achter hun raam zetten en dan kan je die tijdens een ommetje met je kinderen spotten."

Het begon met een simpele oproep op Facebook maar inmiddels rijst het aantal beren in IJmuiden de pan uit. "Het is zo groot opgepakt in IJmuiden. Op dit moment hebben we 150 bekende adressen maar er zijn er nog meer waar we het huisnummer niet van hebben. Ik verwacht dat er 300 huizen mee gaan doen."

Het feit dat de actie zo'n groot succes is doet Hobbelen uiteraard goed. "Het is zo gaaf om te zien dat IJmuiden hier zo groot in kan zijn. Zeker in deze zware tijd is het mooi om ergens een lichtpuntje te maken. En om te zien dat lichtpuntje hier zo groot zou zijn had ik zeker niet verwacht."