Gemeente waarschuwt spotters: "Kom morgen niet naar Schiphol voor laatste Boeing 747"

SCHIPHOL - De Koninklijke Marechaussee, de politie en de gemeente Haarlemmermeer gaan morgen bij alle spottersplekken rondom Schiphol streng handhaven. Er wordt gevreesd voor een grote toestroom van vliegtuigspotters die de laatste Boeing 747 van KLM willen zien landen. Maar iedereen die naar een landingsbaan komt, kan worden weggestuurd of beboet.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Morgen, rond 15.00 uur, wordt de laatste landing ooit van een passagiers-Boeing 747 van KLM op Schiphol verwacht. Vanwege de coronacrisis heeft KLM besloten om de hele 747-vloot vanaf maandag met pensioen te sturen. In plaats van volgend jaar mei zou morgen de allerlaatste kans zijn voor spotters om het toestel landend op Schiphol te kunnen fotograferen.

Maar om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn er in het hele land strenge maatregelen genomen. Ook in de gemeente Haarlemmermeer, waar de luchthaven in ligt, geldt een noodverordening. Overal moet er 1,5 meter afstand tussen elkaar worden gehouden. De gemeente vreest dat er honderden spotters morgen naar de laatste landing komen kijken en gaat daarom rondom de hele luchthaven streng handhaven.

Weggestuurd of beboet

Waar de Boeing 747 morgen aankomt, is nog niet duidelijk. Fans die het toestel willen komen bekijken zullen naar alle waarschijnlijkheid worden weggestuurd of een boete krijgen van 400 euro. De gemeente waarschuwt dat de Koninklijke Marechaussee, de politie en handhavers van Haarlemmermeer streng zullen optreden. Als het nodig is wordt de omgeving rondom de landingsbanen afgesloten.

De landing is live op NH Nieuws te volgen

NH Nieuws is er als enige medium bij en zorgt voor een livestream van de laatste landing, zodat iedereen die hem wil zien, kan zien. De aankomst van het toestel is live te volgen op NHNieuws.nl, op onze app en Facebookpagina en op het YouTube-kanaal van NH Airtime.