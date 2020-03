Chef-kok bezorgt gratis soep bij zieken en eenzamen: "Voor zij die liefde of aandacht nodig hebben"

BUSSUM - Normaal verzorgt hij de catering voor dinershows, bruiloften en tuinfeesten. Nu rijdt de Bussumse chef-kok Antoine Hermans met soep langs de deuren om de zieken en eenzamen van een gratis soepje te voorzien.

"Goedemiddag, ik heb twee soepjes voor u en uw vrouw", zegt Antoine Hermans als hij de bakjes met soep op gepaste afstand neerzet op een kruk. Hij en zijn jongste zoon brengen dit hele weekend soep rond in het Gooi.



"In onze branche is het werk stil komen te liggen en ik wilde hulp aanbieden in de regio", vertelt Antoine. "Dus ik had het idee waarom niet iets lekkers aan huis brengen aan mensen die nu vastzitten in huis, die ziek zijn, die oud zijn en geen familie kunnen opzoeken of eenzaam zijn." En dus deed de Bussumse kok een oproep op Facebook.



"Het idee van de actie is dat mensen niet voor zichzelf een soep aanvragen, maar voor iemand in hun omgeving." Dat wordt door heel veel mensen gewaardeerd. Hij krijgt zelfs zoveel aanvragen dat ze dit weekend met twee ploegen onderweg zijn om alle driehonderd soepjes te bezorgen.

Quote "Het is confronterend, maar ook heel mooi dat ik iets kan doen" Antoine Hermans

Het blijft niet alleen bij het bezorgen van soep, want het blijkt voor veel mensen ook een gelegenheid om heel even een praatje te maken. De een vertelt dat zijn vrouw een hersenbloeding heeft gehad en nu aan het revalideren is en de ander durft niet naar buiten omdat ze een longaandoening heeft.



"Nagenoeg elk adres heeft wel een verhaal. Dat heeft aardig zijn weerslag gehad en blijft je bij. Het is confronterend, maar ook heel mooi dat ik iets kan doen", vertelt Antoine. De dankbaarheid van de mensen, die worden verrast is ook groot. Een vrouw reageert vanaf haar balkon. "Dit is een hele leuke actie, heel mooi."



Antoine is voorlopig nog niet van plan te stoppen en wil 'zolang het nodig is' nog meer mensen in het Gooi met soep verrassen.