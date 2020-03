Woningmarkt lijdt onder coronacrisis: "Als je huis snel weg moet, heb je een probleem"

ENKHUIZEN - De woningmarkt lijdt ook onder de coronacrisis. Vandaag was de Open Huizen Route. Een moment waarbij tot voor kort potentiële kopers elkaar bijna voor de voeten liepen om een huis te kunnen bemachtigen. Maar daar is nu niks meer van over.

Ook op de Bijkert in Enkhuizen wacht makelaar Sieta Steneker op kijkers, eigenlijk tegen beter weten in. Bij de twee andere open huizen kwam ook al niemand opdagen. "Dat is wel in het wat hogere segment. Bij goedkopere huizen komen nog wel mensen", legt ze uit.



De drie mensen die zich hadden aangemeld, zegden op het laatste moment af uit angst voor het coronavirus. "Je ziet wat er hier gebeurt. Dit soort huizen waar niets aan mankeert. Dat is altijd een grap geweest. Je komt in het huis, je kijkt en je koopt. Anders is een ander je voor. Maar nu is er niemand."

Vanwege het virus was de Open Huizen Dag al aangepast. Geen grote groepen in huis, maar alleen per potentiële koper mag je naar binnen. Ook wordt alles goed ontsmet. "Ik had wel verwacht dat het stiller zou zijn. Maar dat het tot nul is teruggebracht had ik niet verwacht", zegt de makelaar.