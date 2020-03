Daniel Harmzen nieuwe hoofdtrainer korfballers Groen Geel

WORMER - Groen Geel heeft Daniel Harmzen (foto) aangesteld als hoofdtrainer voor volgend seizoen. De 34-jarige Sassenheimer volgt Dico Dik op, die tot en met het huidige seizoen voor de groep stond in Wormer.

Harmzen, zelf oud-korfballer, speelde zijn hele loopbaan voor TOP uit Sassenheim. Daarmee werd hij vijf keer kampioen van de Korfbal League, waaronder drie keer op een rij van 2016 tot en met 2018. Komend seizoen wordt hij trainer van het Noord-Hollandse Groen Geel, dat dit seizoen in de Korfbal League uitkwam. Met nog een wedstrijd op het programma staat de ploeg uit Wormer op de negende plaats.

"De afgelopen jaren is deze groep en de club opgeklommen naar de Korfbal League", legt Harmzen zijn keuze uit. "Het is nu aan mij, tezamen met de overige stafleden, deze jonge talentvolle groep weer een stapje verder te brengen. Ik voel me vereerd, kijk er naar uit met deze groep en staf aan de slag te gaan en om de vereniging Groen Geel te leren kennen."