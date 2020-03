Haarlemse zangers zingen voor gevulde balkonnen bij verzorgingstehuizen

HAARLEM - Op het balkon van zorgcentrum Reinaldahuis gaan de handen massaal de lucht in als zanger Mike Daane 'Zijn het je ogen' van Koos Alberts zingt. Daane zingt bijna voor een 'vol huis', zo druk is het: het balkon is vol en overal hangen mensen uit de ramen.

NH Nieuws

Acht zangers maken vandaag onder de naam Haarlem Zingt een gratis toer langs verzorgingstehuizen. Woordvoerder Roy van Buuringen: "We willen het zorgpersoneel en de bewoners die vastzitten op hun kamertje flink in het zonnetje zetten." De bevriende artiesten gingen niet over één nacht ijs bij hun voorbereidingen. Ze maken gebruik van een busje met aanhanger dat dient als podium. Er is een heel draaiboek opgesteld en een crew van zo'n acht man helpt de zangers bij het spektakel. De optredens waren ook live te volgen op de Facebookpagina Nieuws uit Haarlem en omgeving. Groepsvorming verboden De toer begon bij Huis ter Hagen in Driehuis en eindigde bij De Rijp in Bloemendaal. Ook Het Reinaldahuis, Schoterhof en Schalkweide kwamen aan de beurt. Op alle locaties zong een aantal zangers vanaf de aanhanger waarbij aan alle coronamaatregelen is gedacht. De zangers moeten 1,5 meter bij elkaar uit de buurt blijven en groepsvorming op of naast de aanhanger is verboden. De acht zangers zijn Lesley Rosbach, Mike Daane, Ramon Koning, Rick van Egmond, Denny de Klerk, Angelo Kok, Danny van Moorselaar en Dean Molenaar.