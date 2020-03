Frikandellen eten in de strijd tegen het coronavirus: "We hebben het gevoeld"

AMSTELVEEN - Studenten van campus Uilenstede hebben in een eetwedstrijd flink veel frikandellen weggewerkt. Dat deden ze niet alleen voor de lol, maar vooral om bij te dragen aan de bestrijding van het coronavirus. Het geld dat ze inzamelen gaat namelijk naar het Rode Kruis.

"Het begon als een grap, enkele studenten hadden individueel al eens mee gedaan aan een eetwedstrijd," zegt Tessa, een van de bewoners: "Toen hadden we bedacht om dat in quarantainetijd nog eens gezamenlijk te doen."

Om zoveel mogelijk geld in te zamelen ontstond al snel het idee om dat te livestreamen via Instagram. "Als iedereen binnenzit en zich toch verveelt, dan is het wel leuk om mensen mee te laten kijken," vertelt Tessa.

Tessa coördineert de actie. Maar Roos, Brenda en Lars waren de studenten die echt aan de bak moesten. Lars wist 18 frikandellen weg te werken, Roos bleef niet ver achter met 16 snacks en Brenda hield het na 13 frikandellen voor gezien. De studenten hebben het 'gevoeld' en het deed 'ontzettend pijn' maar ze hebben het vol gehouden.

De studenten hebben tot nu toe bijna 700 euro opgehaald maar Tessa verwacht dat dit weekend nog meer geld binnenstroomt.