Aalsmeerse huisarts tevreden over gang van zaken: "Samenwerking is iets om trots op te zijn"

De vorige keer dat we met Frans spraken, vertelde hij dat patiënten die verkoudheidsklachten hebben niet meer welkom zijn in de wachtruimte. Dat geldt nu, ruim drie weken later, voor alle patienten van de huisarts. "We doen meer consulten per mail. Ook via videoverbinding kunnen we met mensen bellen en zien hoe het met ze gaat. Dan zie je mensen toch in beeld en krijg je een betere indruk van hoe hun gezondheid er voor staat dan dat je het alleen door de telefoon doet."

Andere klachten uitstellen om te zorgen dat ziekenhuizen ruimte hebben voor het opvangen van mensen die besmet zijn met het coronavirus. "Als huisartsen proberen we daar ook voor te zorgen. Dat we het systeem zo op orde hebben dat we de opvang kunnen regelen."