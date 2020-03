West-Friesland Drive-in voor tulpen: "Er stond vanmorgen file, ik schrok ervan!"

OOSTERBLOKKER - "Wij storten liever niet, dat doet erg zeer." De zorgen bij de tulpenboeren zijn groot nu ze door de coronacrisis veel inkomsten mislopen. Noodgedwongen verzinnen ze acties om van hun tulpen af te komen. Dit weekend houden ze in Oosterblokker een drive-in. Je rijdt met je auto langs, doet je bestelling, betaalt met de pin en rijdt weer door met je bosje tulpen.

De drive-in blijkt een groot succes. "Er stond vanmorgen file, ik schrok ervan", vertelt tulpenkweker Jeroen Pauw. "Hartstikke leuk dat mensen er massaal op afkomen."



De mensen die een bosje komen tulpen willen graag een steentje bijdragen om de tulpenkwekers te helpen. "Ik zag het op Facebook voorbijkomen en ik wil de boeren helpen, zodat ze een centje in hun bedrijf kunnen steken", aldus een mevrouw die tulpen kwam kopen.

NH Nieuws / Maarten Edelenbosch

Meerdere acties De drive-in is niet de eerste actie die wordt gehouden om de tulpen van de hand te doen. Zo zijn er eerder al plukdagen gehouden in Venhuizen. Ook worden de tulpen veel ingezet om anderen in deze tijd op te vrolijken: "Het is goed voor de kwekers en we willen de mensen om ons heen een hart onder de riem steken."

Quote ''Dan dump je ze voor prijzen waar het eigenlijk te schandalig voor is om ze voor weg te doen" jeroen pauw, tulpenkweker

Druppel op een gloeiende plaat Jeroen geeft aan dat deze drive-in leuk is, maar dat het hem niet uit de problemen haalt. "Het is een druppel op een gloeiende plaat. Hier staan vandaag acht karren, maar wij produceren er per dag vijftien." Dit betekent dat zijn koelcel elke dag voller en voller komt te staan met tulpen die geen kant op kunnen. "Dan dump je ze voor prijzen waar het eigenlijk te schandalig voor is om te voor weg te doen. Maar ze weggooien doe ik liever niet, dat doet erg zeer."