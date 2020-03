Ook WK modelracewagens in Heemstede afgelast vanwege de coronacrisis

HEEMSTEDE - Vanuit de hele wereld zouden tientallen deelnemers met hun modelracewagens naar Heemstede zijn afgevlogen om van 22 tot en met 26 juli mee te doen aan het WK op het circuit van Model Auto Club Heemstede (MACH). De organisatie heeft nu besloten om het toernooi te cancelen vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

In Heemstede zouden enkele duizenden mensen worden verwacht in juli. In een bericht op Facebook is aan alle deelnemers bekendgemaakt dat het toernooi wordt uitgesteld. De veiligheid van de deelnemers, de toeschouwers en alle andere partijen die betrokken zijn bij het toernooi gaat boven alles en daarom wordt er naar een nieuwe datum gezocht. Eerder had de organisatie al de 'Pre Warm Up-race' in mei geannuleerd.

In december waren we nog te gast bij MACH Heemstede. Toen blikten we nog vooruit op het WK én de Formule 1-race in Zandvoort.

NH Nieuws