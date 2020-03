Extra maatregelen in Hoorn door noodverordening

In Hoorn zijn op basis van de maatregelen diverse evenementen afgelast, waaronder de Voorjaarsmarkt, de Stadsfeesten, de Fietsvierdaagse en het VNG Jaarcongres. De reguliere markten gaan vooralsnog door, mits er aan de voorwaarden die gelden wordt voldaan.

De zaterdagmarkt in Hoorn is beperkt in het aantal kramen. Zo staan er geen non-food kramen op de markt en is het aantal teruggedrongen van 47 naar maximaal zestien. De kramen staan voldoende uit elkaar en worden verspreid over de Gouw, Gedempte Turfhaven en het Breed. Daarnaast zijn er extra brede looppaden tussen de kramen en de winkels.

Handhaving in de gemeente

Burgemeester Nieuwenburg blijft benadrukken dat het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven ook geldt voor het weekend. "Een ommetje maken, boodschappen halen, of fietsen kan, maar doe dit het liefste alleen en vermijd drukke plekken. Maak elke keer opnieuw een goede afweging en keer om als het toch te druk is."

Handhavers in de gemeente Hoorn doen hun gebruikelijke toezichtrondes in de wijken en gaan af op meldingen waaruit blijkt dat de maatregelen niet worden nageleefd. Ook bezoeken zij de winkelgebieden, voetbalveldjes en de parken. Zij spreken inwoners hierop aan en delen zo nodig ook boetes uit.

Maatregelen noodverordening

Andere maatregelen die eerder deze week werden genomen zijn het verbod om met meer dan drie mensen in een groep te zijn. Dit geldt niet voor spelende kinderen tot en met twaalf jaar en voor het toezicht van hun ouders of verzorgers.

Daarnaast zijn alle samenkomsten tot 6 april verboden, evenementen met vergunning tot en met 1 juni zijn afgelast, en worden parken, natuurgebieden en stranden aangesproken als er niet wordt voldaan aan het nemen van anderhalve meter afstand.