Nog steeds genoeg bedden in Spaarne Gasthuis voor coronapatiënten

Het ziekenhuis in Haarlem en Hoofddorp heeft volgens hem 'aanzienlijk meer' coronapatiënten op de afdelingen liggen dan vorige week. Maar er kunnen nog steeds bedden bijgezet worden om ze op te vangen. In het Spaarne Gasthuis liggen volgens Van Schaik nu enkele tientallen patiënten op de corona-afdeling en de intensive care. "Als het moet gaan we volgende week door met extra bedden vrij maken", zegt Van Schaik.

De bestuursvoorzitter wijst erop dat 'een aanzienlijk deel' van de coronapatiënten ook weer opknapt in het ziekenhuis. "Het is niet dat patiënten alleen maar overlijden op de intensive care. Bij een aanzienlijk deel verbetert de gezondheid en die mensen gaan ook weer naar huis om daar verder uit te zieken."

Spoedpost

Hij gaat ook in op een opvallend verschijnsel op de 'normale' spoedpost van de ziekenhuizen. Mensen gaan daar minder heen omdat ze bang zijn voor corona en lange wachtrijen. Dat is volgens Van Schaik niet nodig. Het ziekenhuis verleent nog gewoon spoedeisende hulp. "Het is nu gemiddeld genomen rustiger op de gewone eerste hulp dan normaal. Deze spoedpost is helemaal gesplitst van de corona-afdeling. Er zijn aparte ingangen."

Het personeel van het Spaarne Gasthuis heeft het fysiek en emotioneel zwaar op de corona-afdeling. "Ze werken urenlang achtereen in warme pakken en ze zien heel erg zieke mensen in de bedden liggen. Ook gaan mensen nu vaker dood dan normaal." Onderling vangen medewerkers elkaar op en bieden steun. Ook is het ziekenhuis blij met de vele steun die er van buiten komt.