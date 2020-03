Stengs vermaakt zich met trainingsschema's, tafeltennis en Pokemon

Stengs is veel bezig met zijn PlayStation en bovendien heeft hij een tafeltennistafel in zijn kamer neergezet. Daarnaast is hij veel voor zichzelf aan het trainen. "AZ heeft ons een trainingsschema meegegeven", vertelt hij op het YouTube-account van zijn club. "We moeten iedere dag wat anders doen. We hebben een aantal spullen meegekregen voor op het balkon. Gewichten en dat soort dingen. Ik kan genoeg doen."

Naast het feit dat de voetballer een stuk minder in beweging is dan normaal, heeft hij ook geringer contact met zijn teamgenoten dan dat gewoonlijk het geval is. "We Facetimen wel met een paar jongens en dat soort dingen. Ik heb Myron Boadu wel gezien, we gingen samen buiten trainen. Verder is het contact wel minder. Voor de veiligheid is het beter, maar het is wel balen dat het allemaal niet doorgaat."

Koken

Toch zijn er ook positieve dingen uit het geheel te halen. Zo kookt de AZ'er meer dan normaal. "Eerst maakte de kok bij AZ altijd wat eten en dan kon ik het meenemen. Dat was wel fijn. Nu moet ik het zelf doen en app ik hem wel eens hoe ik dit of dat moet maken. Op zich is het wel leuk, omdat je er nu de tijd voor hebt. Ik vind het best leuk om te doen. Ik begin me onderhand wel te vervelen, want je doet iedere dag hetzelfde."