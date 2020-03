Milou (18) helpt mee bij de voedselbank: "Het geeft een goed gevoel"

HOORN - De 18-jarige Milou van Meulen uit Oostwoud moest, vanwege het corona, van het een op andere moment stoppen met haar baan in de horeca. Ze zat even in een dip, maar kwam al snel tot het besluit om vrijwillig te gaan helpen bij de voedselbank West-Friesland.

NH Nieuws

De voedselbank West-Friesland is maar al te blij met Milou als nieuwe aanwas. Het bestuur van de voedselbank heeft namelijk oudere vrijwilligers moeten vragen om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege de coronamaatregelen. Milou kon na een paar dagen thuis zitten al snel aan de slag: "Het geeft een goed gevoel. We gaan straks ook pakketten uitdelen aan de mensen. Dan merk je dat ze nu extra dankbaar zijn voor alles wat ze binnen krijgen aan spullen."

Terwijl veel andere voedselbanken de afgelopen week de deuren hebben moeten sluiten vanwege te weinig aanbod van supermarkten blijven de uitdeelpunten van de voedselbank West-Friesland open voor de ruim honderd klanten die ze hebben. "Wij hebben het geluk dat we in een regio zitten waar we voedsel krijgen", verklaart voorzitter Leonie Sipkes van voedselbank West-Friesland. "Kerken hebben ons voedsel geschonken. Hessing (groente- en fruitleverancier, red.) is in de buurt en we hebben een bakker die ons levert. Ook zijn er inzamelingsacties."