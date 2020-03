273 nieuwe opvangplekken voor daklozen in coronacrisis in sporthal en hostels

De nieuwe maatregelen passen in de noodoproep van belangenvereniging MDHG voor drugsgebruikers en dak- en thuislozen. Directeur Dennis Lahey deed vorige week een klemmend beroep op wethouder Groot Wassink om hotels beschikbaar te stellen voor daklozen zodat ze niet meer met velen bij elkaar in een kleine ruimte hoeven te slapen.

De opvanglocatie zelf werd daarna in drie ruimtes van vijftig personen opgesplitst.

Het zijn niet de eerste maatregelen die de gemeente treft voor dak- en thuislozen in de coronacrisis. Omdat de groep op opvanglocatie Transformatorenweg met 270 mensen volgens de GGD te groot was, werden de Sporthallen Zuid vorige week ingericht als opvang voor honderd daklozen.

De 173 andere plekken, waaronder 23 plekken voor gezinnen, komen in al ingerichte slaaplocaties: namelijk verschillende hostels in de stad.

Deze plekken zijn bedoeld voor mensen die al langere tijd dakloos zijn, maar ook voor mensen in acute nood doordat ze hun huis zijn kwijt geraakt door bijvoorbeeld een echtscheiding.

100 van die opvangplekken worden extra gecreëerd in een sporthal in West. Daar worden twee ruimtes ingericht waar vijftig personen kunnen overnachten. Stichting de Regenboog Groep zal met beroepskrachten en vrijwilligers de opvang verzorgen.

Corona in Noord-Holland

