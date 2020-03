Bloemfiguren als teken van hoop in tijden van corona

AALSMEER - Bij de bloemenveiling in Aalsmeer zijn de afgelopen dagen twee grote bloemfiguren gemaakt. De zwaar getroffen sierteeltsector wil met het moza ïek meer kleur te willen geven tijdens de coronacrisis.

In twee dagen tijd zijn ruim 200.000 stelen van verschillende bloemen gebruikt om de figuren te kunnen maken.

De ondernemers in de sierteeltsector hebben de afgelopen weken allerlei acties gehouden om het hoofd boven water te houden nu de afzetmarkt aan onder meer bloemenwinkels en supermarkten is ingestort. En omdat de afzetmarkt is ingestort bereiken de bloemen en planten ook niet meer de consumenten.

Bloemenbureau Holland is daarom een nieuwe internationale campagne gestart om aandacht te blijven vragen voor de crisis onder de siertelers. De campagne loopt ook in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.