Boete voor Ajax na wangedrag fans tegen Getafe

AMSTERDAM - De UEFA heeft Ajax boetes van in totaal 53.250 euro opgelegd wegens misdragingen van fans bij de uitwedstrijd tegen het Spaanse Getafe, onlangs in de Europa League. Het ging onder meer om het vernielen van stoeltjes en het gooien van voorwerpen op het veld.

Ajax zegt te weten wie verantwoordelijk zijn voor de vernielingen en zet een procedure in gang om de schade op hen te verhalen. De Amsterdamse club had nog een voorwaardelijke sanctie openstaan voor één uitwedstrijd zonder supporters. De maatregel is nu niet opgelegd, maar de voorwaardelijke sanctie blijft van kracht.

Getafe schakelde Ajax uit bij het begin van de knock-outfase in de Europa League.